Plus Wissen Automatenkioske stellen Kommunen vor neue Aufgaben: Beispiel Wissen Von Elmar Hering i Der Automatenkiosk in Wissen wird durch das Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert. Foto: Mathias Groß/VG-Verwaltung In immer mehr rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden tauchen sogenannte Automatenkioske auf, die einen Einkauf auch nach Ladenschluss ermöglichen. In Wissen geht die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung jetzt gegen einen solchen Kiosk vor. Lesezeit: 2 Minuten

Eine Pressemitteilung aus dem Wissener Rathaus bekräftigt, dass in Rheinland-Pfalz Verkaufsstellen nach dem Ladenöffnungsgesetz an Sonn- und Feiertagen sowie montags bis samstags zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Im Widerspruch dazu hätten eigene Ermittlungen des Ordnungsamtes an den Wochenenden und nachts sowie Anzeigen Dritter ergeben, dass sich der ...