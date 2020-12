Altenkirchen

Einen „Celtic Summer“ erlebten die Besucher des Autokinos am Weyerdamm in Altenkirchen am Sonntagnachmittag. Denn hier gab die in ganz Europa bekannte Band Garden of Delight (G.O.D.) ein rund zweistündiges Autokonzert, das die Zuschauer in die Welt der Musik, abseits des von Corona geprägten Alltags, entführte. Mit einer Mischung aus Irish Folk, Country und Piratenliedern begeisterte das Duett, bestehend aus Sänger und Gitarrist Michael Jung sowie Geiger und Sänger Dominik Rösch, das auf circa 40 Autos verteilte Publikum.