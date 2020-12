Hövels

Zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der offenbar auch eine Bierflasche im Spiel war, ist es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 62 bei Hövels gekommen. Nach Angaben der Polizeiwache in Wissen fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Renault Twingo gegen 18.10 Uhr aus Richtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf – gefolgt on einem 28-Jährigen in einem Fiat Doblo. Während der Fahrt soll es nach Angaben des Mannes zu mehreren abrupten Bremsmanövern des vorausfahrenden Fahrzeugs gekommen sein.