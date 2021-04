Altenkirchen

Auto und Motorrad stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte in Altenkirchen

Ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin haben bei einer Kollision auf der Kumpstraße in Altenkirchen am Sonntag gegen 18 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Der 55-jährige Motorradfahrer war, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung des Zubringers zur B 256 wartete die 52-jährige Fahrerin eines Opel Astra.