Auto überschlägt sich mehrfach: Drei Verletzte bei Unfall bei Emmerzhausen

Mehrfach überschlagen hat ein Auto am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 280. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Ein 20-jähriger Mann fuhr gegen 21:40 Uhr mit seinem Wagen die L280 von Lippe in Nordrhein-Westfalen aus kommend in Richtung Emmerzhausen. Aufgrund des dichten Nebels und dem Wetter nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er eine scharfe Rechtskurve und wurde nach links aus der Kurve geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal und landete schließlich auf den Reifen in einer Böschung linksseitig der Straße. Bei dem Unfall erlitt der 20-jährige Fahrer und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer Verletzungen.Alle drei Personen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die L 280 war während der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. red