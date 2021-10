Auto überschlägt sich bei Wallmenroth: Zwei Personen werden verletzt

Ein spektakulärer Unfall mit halbwegs glimpflichem Ausgang hat sich am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, auf der B 62 bei Wallmenroth ereignet.

Wie die Polizei Betzdorf berichtet, war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Wissen unterwegs gewesen – allerdings fuhr er im Verlauf der Strecke mit einer „den örtlichen und witterungsbedingten Verhältnissen unangepassten Geschwindigkeit“, so die Polizei. In der Folge kam sein Wagen ausgangs einer Linkskurve im Bereich Dasbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und landete schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend im Graben.

Der 18-jährige Fahrer und seine gleichfalls 18 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt und noch vor Ort im Rettungswagen behandelt. Die Polizei leitete den Verkehr derweil einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.