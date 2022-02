Auto kollidiert mit Linienbus: Drei Verletzte in Hennef

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Linienbus am Mittwochmorgen sind in Hennef drei Personen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 57-Jähriger gegen 6.35 Uhr mit seinem Ford auf der Frankfurter Straße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Bus kollidiert, in dem vier Fahrgäste saßen. Der Mann gab an, dass ihm zuvor „schwarz vor den Augen“ geworden sei.

Der Pkw-Fahrer, der 67-jährige Busfahrer und eine 64-jährige Frau aus Hennef wurden leicht verletzt in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Da bei dem Pkw nach dem Unfall Flammen aus dem Motorraum schlugen, löschte ein Unfallzeuge mit dem Bordfeuerlöscher des Linienbusses das Feuer. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro. Erst gegen 10 Uhr konnte die Frankfurter Straße wieder befahren werden.