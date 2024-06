Plus Emmerzhausen/Norken Ausweisung als Naturschutzgebiet: NI nutzt Nauberg für Stegskopf-Vorstoß Von Daniel-D. Pirker i Auf dem ehemaligen Mob-Stützpunkt des stillgelegten Truppenübungslagers Stegskopf soll ein Logistikzentrum entstehen. Foto: Archiv Peter Lindlein Erst jüngst rückte die Ausweisung des Naubergs als Naturschutzgebiet mit der Enthüllung der Hinweistafeln in das Interesse der Öffentlichkeit. Die Naturschutzinitiative (NI) nutzt nun kurz darauf die Aufmerksamkeit, um für – wie es in einem Pressestatement heißt – den nächsten Schritt zu werben. Lesezeit: 2 Minuten

Das Nationale Naturerbe Stegskopf müsse auf seiner gesamten fast 2000 Hektar großen Fläche Naturschutzgebiet werden, zumal Rheinland-Pfalz mit 1,9 Prozent der Landesfläche zu den bundesweiten Schlusslichtern bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten gehöre, so der Verband. Diese Forderung fällt in eine Phase, in der die Initialzündung des nächsten wichtigen Schrittes bei ...