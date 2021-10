Ohne Gegenstimme hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Regionalentwicklung beauftragt, für den proaktiven Austausch der Beleuchtung am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf einen Förderantrag im Rahmen der Kommunalrichtlinie einzureichen. Die erforderlichen Kosten in Höhe von 54.500 Euro sollen in den Haushalt eingestellt werden.