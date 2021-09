Was der städtische Bau- und Umweltausschuss und der Ausschuss für Stadtentwicklung und Petitionen am Dienstagabend in einer gemeinsamen Sitzung mehrheitlich zum geplanten Baugebiet Jungental beschlossen hat – es dürfte den Anliegern, die die Sitzung zahlreich verfolgten, kaum gefallen haben. Der Unmut war ihnen deutlich anzumerken – und dem machten sie nachher auch vor dem Bürgerhaus gehörig Luft.