Plus Willroth

Ausflugstipp: Turm der Grube Georg erinnert an Bergbaugeschichte

i Unweit der A 3 ist der ehemalige Förderturm der Grube Georg ein weithin sichtbares Relikt des einstigen Bergbaus. Archiv Foto: Heinz-Günter Augst

Fast 60 Jahre ist es her, dass die Eisenerzgrube Georg in Willroth, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen, endgültig geschlossen wurde. Damit fand sie das gleiche Schicksal wie so viele andere Bergbaustandorte in der Region Siegerland/Wied. Während aber andernorts kaum große Primärzeugnisse dieses einstmals prägenden Wirtschaftssektors erhalten geblieben sind, ist der mächtige Förderturm ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.