Ein besonderer Entsendungsgottesdienst findet am Samstag, 5. März um 18 Uhr in der Kirchener Lutherkirche statt. Die ersten vier Teilnehmerinnen einer kreiskirchlichen Fortbildung „Professionelle Seelsorge im Ehrenamt“ haben ihre Ausbildung abgeschlossen und werden künftig in den Krankenhäusern in Kirchen und Altenkirchen ihren Dienst aufnehmen.