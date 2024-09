Plus Daaden

Ausbauarbeiten haben schon begonnen: Daadetal-Radweg wird bald Realität sein

i Von links: VG-Bürgermeister Helmut Stühn, Andrea Ebener (Fachbereich Bauen und Umwelt der Verbandsgemeindeverwaltung), Johannes Kolvenbach, Bauingenieur bei Gewaltec und Christian Widerstein, Bauleiter der ausführenden Firma Robert Schmidt. Foto: Thomas Leurs

Vier Jahre, nachdem das Projekt „Ausbau Daadetal-Radweg“ im Verbandsgemeinderat beschlossen wurde, ist es am vergangenen Donnerstag nun endlich mit der Realisierung losgegangen. Von den ursprünglich sechs geplanten Teilstücken Schutzbach im Westen der Verbandsgemeinde bis Emmerzhausen werden aber erst mal nur drei in Angriff genommen. Wieso, dass erklärt Bürgermeister Helmut Stühn beim Pressegespräch an Steinches Mühle.