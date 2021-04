Ausbau K 106: Scheuerfeld verärgert über Umleitung

Der Umleitungsplan des Landesbetriebs Mobilität (LBM) im Hinblick auf den bevorstehenden Ausbau der K 106 in Wallmenroth stößt der Ortsgemeinde Scheuerfeld sauer auf. Die Baumaßnahme soll im Mai mit der Aufweitung der Bahnhofstraße an der Einmündung zur B 62 beginnen und sich über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten ziehen. Der Bahnübergang wird derweil gesperrt, der Verkehr über Bruche umgeleitet. Über die Bahnhofstraße in Scheuerfeld und am Bahnhof vorbei gelangt der Verkehr auf die Industriestraße.