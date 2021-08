Wer ins Wohngebiet Strebental will oder in die Ortsteile Birkenbühl und Fahren, der nutzt in Birken-Honigsessen die Kumpstraße, von den direkten Anliegern ganz zu schweigen. Seit ein paar Wochen jedoch haben hier die Baufahrzeuge Vorfahrt. Derzeit wird die Kumpstraße im ersten Bauabschnitt zwischen dem Abzweig der K 69 (Richtung Mühlenthal) und dem Ende des Bebauungsplanes „An der Birkener Kapelle“ (danach beginnt der Außenbereich) ausgebaut.