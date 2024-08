Plus Wissen

Ausbau der K 65/66 in Wissen: Erste Etappe der Großbaustelle ist geschafft

i Mit vereinten Kräften haben die Arbeiter der beauftragten Firma die Fahrbahn der Holschbacher Straße asphaltiert, sodass zum Schuljahresbeginn nun wieder die Durchfahrt in Richtung Gymnasium und Realschule plus möglich ist. Foto: Thomas Hoffmann

Gute Neuigkeiten teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez von der Baustelle K 66/K 65 am Alserberg in Wissen mit: Wie aus einer aktuellen Pressenotiz hervorgeht, wird die Holschbacher Straße ab Montag, 26. August, zur Durchfahrt in die Pirzenthaler Straße für den Verkehr freigegeben.