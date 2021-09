Die Telekom Deutschland will in den kommenden beiden Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Altenkirchen voranbringen. Bis Ende 2023 sollen 95 Prozent der Haushalte und Unternehmensstandorte auf dem Gebiet der Kreisstadt, insgesamt circa 4200, direkt an das Glasfasernetz angeschlossen sein – und das eigenwirtschaftlich, also ohne öffentliche Zuschüsse und kostenlos für Stadt und Bürger.