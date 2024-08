Plus Neuwied/Altenkirchen

Aus Zwei- wird Dreikampf: Nach Brühl fordert auch Demuth Rüddel im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen heraus

i Wen schickt die CDU im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen im Kampf um die große politische Bühne in Berlin ins Rennen? Archiv Foto: dpa/Focke Strangmann

Wer soll bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen für die CDU ins Rennen gehen? Nachdem Justuus Brühl aus Scheuerfeld seinen Hut in den Ring geworfen hat, meldet jetzt auch Ellen Demuth aus Linz Ambitionen an, Erwin Rüddel beerben zu wollcn. Doch der 68-Jährige aus Windhagen denkt nicht an Rückzug.