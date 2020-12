Bonn/Steinebach

Katja Dörner lässt sich gern Zeit, wenn sie spricht. Die Grünen-Politikerin, die in Steinebach aufgewachsen ist und bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im September Ashok Sridharan als Oberbürgermeister von Bonn abgelöst hat, überlegt genau, was sie sagen will. Dabei strahlt die ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag jene Ruhe und Bodenständigkeit aus, die den Menschen ihrer Heimat, dem Westerwald, gewissermaßen in den Genen liegt.