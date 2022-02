Gebhardshain

Aus Sicherheitsgründen: Zahlreiche Bäume entlang der L281 bei Gebhardshain gefällt

20 Bäume liegen entlang der L 281 am Ortsausgang Gebhardshain Richtung Malberg. Die mächtigen Stämme sind nicht den Stürmen in der vergangenen Woche zum Opfer gefallen. Vielmehr mussten sie laut dem Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) aus Sicherheitsgründen gefällt werden.