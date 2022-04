Ein Mammutprojekt liegt hinter Dominik Watermeyer: In gut vier Jahren hat er gemeinsam mit zahlreichen Helfern eine alte Scheune in Walterschen zu einem professionellen Tonstudio umgebaut. Auf rund 80 Quadratmetern kann nun, wie Watermeyer sagt, „alles, wo ein Ton rauskommt“, für die Ewigkeit konserviert werden. Für den 36-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung.