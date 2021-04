Vor rund 16 Jahren saßen in einem Büro in der Bergstraße in Betzdorf 2,5 Mitarbeiter zusammen. Sie gehörten zur neu gegründeten Firma proRZ Rechenzentrumsbau. Es ging um den Bau von Rechenzentren und eine sichere IT-Infrastruktur. Inzwischen ist aus dem kleinen Unternehmen ein Global Player mit Firmensitz in Wallmenroth und über 200 Mitarbeitern geworden.