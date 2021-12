Claudia Donners ist verliebt: in ihren Mann und in New York. Seitdem die Krunkelerin zum ersten Mal im Jahr 2005 in der US-amerikanischen Metropole war, geht ihr diese Stadt nicht mehr aus dem Sinn. Und deshalb startet sie am 1. Januar in eine Selbstständigkeit mit einem kleinen und exklusiven Reiseunternehmen für geführte Reisen nach New York City.