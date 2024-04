Plus Birnbach

Aus dem Oberbergischen in den Westerwald: Birnbach hat einen neuen Pfarrer

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Der 36-jährige Jurij Lange aus Engelskirchen ist der neue Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Birnbach. Er hat Land und Leute bereits seit Mai 2023 kennengelernt und fühlt sich sehr wohl. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Als der frisch gebackene Abiturient Jurij Lange 2008 sein Theologiestudium in Bonn antritt, tut er das frohen Mutes und mit dem sicheren Gefühl, die beste Wahl getroffen zu haben. Geprägt durch seinen in die Tiefe gehenden Religionsunterricht am Engelskirchener Gymnasium, schlägt er alle Unkenrufe in den Wind.