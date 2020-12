Altenkirchen

Keine gemeinsame Abschlussfeier in der Stadthalle, sondern klassenweise in der hauseigenen Aula, die als Übertragung von den Eltern verfolgt werden konnte, krönte den Schulabschluss von 81 Schülern der August-Sander-Schule in Altenkirchen. 78 Prozent der Schulabgänger verließen mit Empfehlung für den Besuch einer Sekundarstufe II die Schule.