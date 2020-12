Betzdorf

Der Hellerkreisel in Betzdorf ist ein wichtiges Projekt zur Verkehrsentlastung in der Stadt. Im März/April 2019 lagen die Planunterlagen aus. Es gab Widersprüche. Seit dieser Zeit ist wenig zu dem Projekt zu hören. Auch im Etat des Landes taucht der Kreisel nicht mehr auf. Zuletzt hatte die SPD-Fraktion im Stadtrat Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer gebeten, den Stand der Dinge zu erfragen. Auch die Rhein-Zeitung hörte beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) nach. Gestern antwortete Lutz Nink, Chef des LBM in Diez.