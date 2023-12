Wir schreiben das Jahr 1917. Der Erste Weltkrieg verwüstet Europa, aber hinter den Kulissen im malerischen schweizerischen Davos herrscht ein Agentenkrieg, der es in sich hat. Im Mittelpunkt steht das Schicksal einer Krankenschwester, die ihr uneheliches Kind zurückhaben möchte und die im Spiel der Geheimdienste zum Zünglein an der Waage wird. Das ist – grob verkürzt – die Handlung eines ARD-Sechsteilers, dessen Folgen am 20. und 21. Dezember jeweils ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Mittendrin sind auch drei Mitglieder des Wissener Ensembles „Die Bühnenmäuse“.