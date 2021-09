In Deutschland leben nach jüngsten Schätzungen rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Etwa 80 Prozent der Demenz-Patienten werden zu Hause von der Familie versorgt. Für die pflegenden Angehörigen ist das eine große Herausforderung, die sie an ihre psychischen, körperlichen und finanziellen Grenzen treibt. Mit ihrer „Woche der Demenz“ will die Stadt Kirchen das Verständnis für Menschen mit Demenz und die Unterstützung für Betroffene sowie pflegende Angehörige fördern.