Auftakt Sommerserie: Hier lässt Sabine Bätzing-Lichtenthäler Seele und Füße baumeln

Für Familien, die auf der Suche nach einem unterhaltsamen Ausflug sind, bietet diese Rundwanderung von etwa drei Kilometern in der Nähe von Flögert die perfekte Gelegenheit. Die Strecke ist leicht zu bewältigen und eignet sich sowohl für kleinere Kinder als auch für Hunde.

Entlang der Wanderstrecke können die Teilnehmer eine beeindruckende Seilhängebrücke überqueren, die bezaubernde Natur rund um den Fluss Nister erleben, einen großen Kinderspielplatz besuchen und ein Aussichtspunkt bietet einen fantastischen Blick ins Tal der Nister. Die Rundwanderung beginnt am Wanderparkplatz vor Flögert, einem Ortsteil von Helmeroth im Herzen der Kroppacher Schweiz.

Von dort aus geht es in Richtung Flögert, wobei man links von der Hauptstraße in einen Pfad einbiegt. Diesem Pfad wird bis zur nächsten Weggabelung gefolgt, um dort erneut links abzubiegen. Am Flussufer der Nister angelangt, erreicht man die ehemals längste Seilhängebrücke von Rheinland-Pfalz, die überquert wird. Von der Brücke aus hat man einen herrlichen Blick auf den Fluss Nister. Nach einigen Metern Wanderung erreicht man eine Sitzecke, die Gelegenheit zur ersten Rast bietet.

Furt lädt zum Planschen ein

Von dort aus führt der Pfad, links haltend, weiter an der Nister entlang, bis man eine Furt erreicht. Hier besteht die Möglichkeit, barfuß ins Wasser zu gehen und zu planschen. Am Ufer der Nister entlang setzt sich die Wanderstrecke fort. Kurz vor Helmeroth wird eine Brücke überquert. In Helmeroth angekommen, geht es geradeaus weiter bis zum alten Waschhaus an der Straße „Im Winkel“.

Dort befindet sich der Dorfplatz, der sich ideal für eine Rast eignet. Gegenüber des Dorfplatzes liegt ein großer Kinderspielplatz. Nach der Rast folgt man der Straße „Im Winkel“ und biegt an der Weggabelung nach links ab. Unterwegs kann man den Blick ins Tal der Nister genießen. Am Ende der Straße biegt man links auf die Hauptstraße ab und erreicht nach einigen Metern wieder den Ausgangspunkt. Quelle: www.verliebt-in-den-westerwald.de