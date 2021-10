Wenn ein Monat für die Farbe Grau steht, dann ist es wohl der November. Aber nicht in der Kreisstadt, denn Altenkirchen liest sich in diesem Jahr bunt. Ein neues Literaturfestival wird am 6. November aus der Taufe gehoben, und das hochkarätige Programm verspricht, dass der Herbst alles andere als trist und eintönig wird.