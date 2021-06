Vater Willi und Sohn Mario Himmrich geben den Startschuss. „Wir sind bereit“, sagt Mario, der die Gäste in Empfang nimmt, und Willi Himmrich fügt auf der Bühne hinzu: „Es kann wieder losgehen.“ Losgehen mit der zweiten Auflage der Biergartenkonzerte auf dem Grundstück von Haus Hellertal in Alsdorf. Den ersten Gig bestritt am Freitagabend Sänger und Gitarrist Martin Quast aus Betzdorf.