Aufregung in Derschen: Pkw-Brand drohte auf Wohnhaus überzugreifen

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist in der Nacht zum Dienstag ein Brand auf einem Wohngrundstück in Derschen. Um 23.43 Uhr wurde die Polizei Betzdorf darüber informiert, dass direkt neben einem Einfamilienhaus in der Friedewälder Straße Autos in Flammen standen. Da das Feuer auf das Haus überzugreifen drohte, rückten die Einheiten der VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf mit insgesamt 66 Einsatzkräften an; das DRK eilte mit zwölf Rettungskräften herbei. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass der Brand an einem älteren Auto ausgebrochen war; von dort griffen die Flammen auf ein Carport und einen weiteren Pkw über. Autos und Carport wurden dabei zerstört. Das angrenzende Haus wurde an der Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Glück im Unglück: Die Familie konnte das Haus verlassen und wurde nicht verletzt. Die Brandursache sei derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit, auch könne die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Wie es aussieht, wird das Haus aber nur vorübergehend nicht bewohnbar sein.