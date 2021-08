Siegen

Aufmerksame Seniorin in Siegen: 85-Jährige lässt Telefonbetrüger auflaufen

Eine aufmerksame 85-Jährige aus Siegen-Geiweid hat dafür gesorgt, dass Betrüger leer ausgingen. Die Seniorin hatte nach Auskunft der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Montag und Dienstag vergangener Woche Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die ihr vorgaukelten, dass ihr Name auf der Liste einer Bande aufgetaucht sei. Sie wiesen die ältere Dame an, 15.000 Euro von der Bank abzuheben.