Scheuerfeld

Mit einem Flohmarkt ist am Samstag das Kapitel Auflösung der Heimatstube in Scheuerfeld zu Ende gegangen. Schweren Herzens müssen sich die Spurensucher von in den vergangenen Jahren gesammelten Alltags- und Gebrauchsgegenständen sowie zahlreichen Büchern und sonstige Publikationen trennen. Sie können nicht alles behalten, denn die Heimatforscher haben immer noch kein neues Domizil im Ort gefunden, und die Heimatstube muss bis zum Ende der Sommerferien geräumt werden, so lautet die Absprache mit der Ortsgemeinde.