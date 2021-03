Aufgebrochen und völlig zerstört: Gestohlener Bienenfutterautomat aus Betzdorf in Waldstück gefunden

Wie die Polizeiinspektion Betzdorf jetzt mitteilt, konnte der aufgebrochene und zerstörte Automat Ende Februar in einem Waldgelände in der Siegstraße in Kirchen, hinter dem Bowling-Center, aufgefunden werden. Der oder die unbekannten Täter hatten das Gerät vermutlich dort entsorgt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, können bei der Polizei Betzdorf gemeldet werden.