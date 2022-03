Sie haben so klangvolle Namen wie Bergahorn, Sommerlinde, Flatterulme, Speierling und Roteiche – und das sind nur fünf von insgesamt 18 Baumarten, die dem Wissener Stadtwald in der Köttingsbach bald wieder zu neuer Pracht verhelfen sollen. Damit dies gelingt, greifen in dieser Woche Auszubildende und Mitarbeiter des Altenkirchener Forstamtes zum Pflanzwerkzeug und bringen Hunderte Setzlinge in die Erde.