„Mit dem Wetter haben wir ja Glück, die Sonne kommt hervor“, sagt Diakon Marco Kötting und richtet erfreut seinen Blick gen blauen Himmel. Wie im vergangenen Jahr, so waren die Jecken in Elkenroth auch in dieser Session wieder unterwegs, um den Bewohnern Karneval an die Haustüre zu bringen.