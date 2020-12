Kreis Altenkirchen

Es ist das ungeschminkte und vielfältige Leben im AK-Land, in das Christian Baldauf im Rahmen seiner Sommertour eintauchte. Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU wollte wissen, was die Menschen im Wahlkreis Altenkirchen bewegt und welche Themen ihnen auf den Nägeln brennen. Antworten bekam er in Begleitung der Landtagsabgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach unter anderem in Gesprächen mit Kulturschaffenden, Landwirten, Ehrenamtlichen der Tafel, Polizisten oder Waldbesitzern.