Auf modernste Technik aufgerüstet: Betreiber der Neiterser Wied-Scala haben während des Lockdowns investiert

Parkett mit „Patina“, Vorhänge und Tapeten in einheitlichem Grasgrün, Wandleuchter in Jugendstiloptik: Die Wied-Scala in Altenkirchen mit ihrem Interieur aus der Gründungszeit in den 1950er-Jahren ist ein Kino für Cineasten, die um die großen Multiplexhäuser eher einen Bogen machen. Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn das Kino – so der Plan der Geschäftsführung um Wilma Hüsch, Uli Hüsch, Karin Leicher – am 1. Juli nach dem Corona-Lockdown wieder seine Pforten öffnet. Was und das sich verändert hat, werden die Besucher womöglich erst merken, wenn sie auf den dunkelgrünen Sesseln Platz nehmen, denn die bieten wesentlich mehr Sitzkomfort als ihre Vorgänger zum Hochklappen.