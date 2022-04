Wegen einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung an einem Minderjährigen wurde ein 29-Jähriger am Schöffengericht in Betzdorf zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 23-jährige Mitangeklagte kam mit einer Verwarnung davon und soll einen sozialen Trainingskurs absolvieren.