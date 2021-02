Fast genau ein Jahr ist es her, dass Meike-Mirjam Drey das letzte Präsenzseminar vor der Corona-Krise geleitet hat. Rappelvoll war der Kurs „Rechtsextremismus im Netz“, und die Teilnehmer fühlten sich wie immer sehr wohl in den Räumlichkeiten der Evangelischen Landjugendakademie. Ein bisschen Wehmut schwingt mit bei diesem Rückblick, denn seitdem hat sich in der etablierten Akademie ebenso viel verändert wie bei allen anderen Einrichtungen im Kreis, die sich der Erwachsenenbildung widmen.