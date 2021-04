Weyerbusch

Auf den Spuren des Genossenschaftsgründers: Spaziergänge rund um das Raiffeisendenkmal

Raiffeisen-Spaziergänge werden erneut in Weyerbusch angeboten. Termine sind am Sonntag, 30. Mai, und am Dienstag, 8. Juni. Beim Spaziergang rund um das Raiffeisen-Denkmal durch das Zentrum von Weyerbusch nähern sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Raiffeisenbotschafter Stephan Fürst dem Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Sie tauchen eine Stunde lang mit ihm in das Leben des 19. Jahrhunderts in Weyerbusch ein. Sie entdecken mit dem Raiffeisenbotschafter noch heute sichtbare Zeugen zum Brodverein von 1846, zum Bau der Raiffeisenstraße an den Rhein und zu anderen Ereignissen. Der Online-Spaziergang kostet 3 Euro.