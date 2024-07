Plus Kirchen/Fensdorf

Auf dem Weg der Besserung: Bernd Becker nach Schlaganfall einer der letzten Patienten in Kirchener Neurologie

Es gibt Geschichten, die schreibt nur das Leben: Bernd Becker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Altenkirchener Kreistag, hat am Montagabend in seinem Haus in Fensdorf einen Schlaganfall erlitten und liegt auf der Neurologie im Kirchener DRK-Krankenhaus – genau in der Fachabteilung, die zum Monatsende geschlossen wird.