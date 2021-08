Es kommt äußerst selten vor, dass, so wie jetzt am Dienstag, einzelne Besucher am Westerwaldmuseum in Steinebach mit wehender Fahne und duftenden Blumen begrüßt werden. Dies hat freilich einen guten Grund: Nach sieben Tagen und Nächten sowie 700 Kilometer Landstraße waren Gottfried und Christine Weller aus Mörlen mit ihrem 70-jährigen Unimog wieder an Start und Ziel angekommen. Froh schwenkte Museumschef Gerhard Weller beim Zieleinlauf die grün-weiße Westerwaldfahne.