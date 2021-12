Auch Weihnachtspost beschädigt: Gewaltiger Böller zerstört Briefkasten in Hilgenroth

Eine Sprengstoffexplosion hat am späten Mittwochabend die Bewohner von Hilgenroth aufgeschreckt. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen ist dabei ein Briefkasten, vermutlich mittels eines sogenannten „Monsterböllers“, komplett zerstört worden. Der Briefkasten detonierte und die darin befindliche Post wurde größtenteils beschädigt.

Hier ist keineswegs von einem ,dummen Jugendstreich' auszugehen“, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinzu kommt, dass die gut gemeinten Weihnachtsgrüße teilweise nicht ankommen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet. Die Polizei in Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02681/9460. In diesem Zusammenhang weist sie auf die Gefährlichkeit dieser nicht zugelassenen Sprengkörper hingewiesen. Aufgrund der enormen Sprengkraft stellen diese auch eine enorme Gefährdung für die eigene Gesundheit und die von Unbeteiligten dar.