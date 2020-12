Kreis Altenkirchen

„Seit 1983 ermöglicht das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) alljährlich jungen Deutschen, mit einem Vollstipendium ein Schuljahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikanerinnen und Amerikaner zu einem Austauschjahr Gast in Deutschland.“ Darauf weist der heimische Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) in einer Pressemitteilung hin.