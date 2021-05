Auch Polizisten aus Altenkirchen mussten ausrücken: Randale nach einer Feier in Windeck

Eine Streitigkeit in Windeck am frühen Sonntagmorgen hat Polizeibeamte auch aus dem AK-Land auf Trab gehalten. Laut einer Mitteilung der Polizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis fiel Beamten der Polizeiwache Eitorf am Einsatzort gegen 2.50 Uhr ein geparkter schwarzer Audi A 5 auf. Mehrere Personen flüchteten zu Fuß, als sie den Streifenwagen sahen. Eine 18-jährige Fahrerin versuchte, mit dem Audi wegzufahren, konnte aber gestoppt werden. Ein Alkoholatemtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,0 Promille.