Herdorf

Auch in Herdorf brannte der Wald

Zu einem Waldbrand kam es am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Waldgebiet in Herdorf. Die Fläche des Brandes wird auf ca. 50 x 50 Meter geschätzt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung verhindert werden, berichtet die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf.