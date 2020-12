Auch in Corona-Zeiten: Kirchener Klickerverein spendet für gute Zwecke

Kirchen

Auch in Zeiten von Corona beweist der Kirchener Klickerverein seine soziale Ader: In den vergangenen Tagen überwies der 1. KKV, wie geplant und versprochen, eine Jahresspende in Höhe von 15.000 Euro an drei Institutionen – und zwar jeweils 5000 Euro an die Betzdorfer Tafel, an den Verein „Wir bringen Zukunft“ für sein Philippinen-Projekt und an den Verein Kinderzuhause Burbach. Um seinen Unterstützern und Helfern zu zeigen, dass die Spendentätigkeit des Vereins auch in Krisenzeiten unvermindert anhält, traf sich der Vorstand mit überdimensionalen Schecks an der Vereinshütte und verzichtete aufgrund der Pandemie auf den Besuch der Spendenempfänger. Diese hofft man, dann bei der nächsten offiziellen Übergabe im Juni 2021 zu sehen. Die Betzdorfer Tafel und der Verein „Wir bringen Zukunft“ sind dann als Spendenempfänger ohnehin wieder dabei, der Verein Kinderzuhause wird nachträglich zur diesjährigen Spende noch einmal eingeladen. Neu hinzu kommt dann noch die MS-Selbsthilfegruppe Betzdorf-Hachenburg.