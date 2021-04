Die zunächst milden Temperaturen Ende März/Anfang April haben bereits Frösche, Kröten & Co. aus ihren Winterverstecken gelockt. Auf ihrem Weg in Richtung Gewässer machen sie auch vor viel befahrenen Straßen keinen Halt. Darauf weist Dieter Born, Vorstandsmitglied des Kreises Altenkirchen-Westerwald im Auto Club Europa (ACE), hin. Deutschlands zweitgrößter Autoclub informiert die Verkehrsteilnehmer, was sie während der Krötenwanderung beachten müssen.